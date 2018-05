Ecosuntek cede controllata Scheggia Energia

(Teleborsa) - Ecosuntek ha ceduto ad Ecosuntek Energy l'intera partecipazione sociale della controllata al 100% Scheggia Energia e dei relativi crediti vantati da Ecosuntek per pregressi finanziamenti soci effettuati in favore di Scheggia Energia.



Nel dettaglio, Ecosuntek ha ceduto ad Ecosuntek Energy l'intero capitale sociale della controllata al 100% Scheggia Energia ed i predetti crediti finanziari vantati nei confronti di quest'ultima da Ecosuntek, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 1.

