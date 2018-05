Edison acquista la maggioranza di Zephyro

(Teleborsa) - Edison fa un passo avanti nel consolidamento della sua posizione di mercato nel segmento dei servizi energetici per la Pubblica Amministrazione. La sua controllata al 100% Fenice S.p.A ha sottoscritto con Prima Holding s.r.l. un accordo vincolante per l'acquisto da parte di Fenice della partecipazione di maggioranza, costituita da n. 7.007.299 azioni ordinarie e da n. 91.672 azioni performanti, che verranno acquistate successivamente alla conversione in azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 71,6% del capitale di Zephyro S.p.A. al prezzo di Euro 10,25 per azione.

Zephyro è un operatore italiano di riferimento che offre soluzioni integrate di energy management attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ad elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e la manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa.



Queste nuove aggiudicazioni consentiranno al Gruppo Edison di raddoppiare la propria presenza in questo mercato in brevissimo tempo.



"Sono orgoglioso di annunciare questa operazione – dichiara Paolo Quaini, Direttore Divisione Servizi Energetici e Ambientali di Edison – che, in aggiunta alla recente acquisizione di Edison Facility Solutions (già Energon Facility Solutions) ci permette di qualificarci definitivamente anche come operatore di servizi energetici per la Pubblica Amministrazione italiana". "Siamo convinti che avremo un ruolo di rilievo in questo mercato grazie alle competenze e alla capacità di innovazione di Edison", aggiunge Quaini. "Pur consapevoli che gli operatori storici e di riferimento di questo segmento hanno esperienze consolidate e competenze significative, siamo convinti che la maggiore ricchezza dell'offerta Edison unita alla solidità della sua lunga esperienza andranno a beneficio del comparto pubblico del nostro Paese".

