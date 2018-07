Edison, energia dalla semestrale

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Edison R, con una variazione percentuale dell'1,03%.



Il gruppo festeggia il ritorno in utile nel primo semestre del 2018 e la revisione al rialzo del Margine Operativo Lordo per l'intero anno nell'intervallo tra 700 e 740 milioni di euro.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Edison R rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



La tendenza di breve di Edison R è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9873 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9713. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,003.

© RIPRODUZIONE RISERVATA