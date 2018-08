Edison, OPA Fenice su Zephyro: dal 20 al 24 agosto 2018 consegnate 205.600 azioni

(Teleborsa) - Con riferimento alle adesioni all'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA), obbligatoria e totalitaria promossa da Fenice sulla totalità delle azioni ordinarie di Zephyro in circolazione e che potrebbero essere emesse a seguito dell'esercizio di Warrant Zephyro, Fenice rende noto che dal 20 agosto 2018 al 24 agosto 2018, sono state consegnate 205.600 azioni.



Il periodo di adesione all'Offerta ha avuto inizio il 20 agosto 2018 e terminerà alle ore 17.30 del 1° ottobre 2018 (estremi inclusi) con data di pagamento, salvo eventuali proroghe o riapertura dei termini in conformità alla normativa applicabile, l'8 ottobre 2018.





