Edison, S&P alza rating lungo termine a "BBB-"

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Standard&Poor's ha riportato il merito di credito di Edison a livello di investment grade. In particolare, S&P ha alzato il rating a lungo termine della società energetica a "BBB-" da "BB+" e quello a breve termine ad "A3" da "B". L'outlook è stabile.



S&P motiva la revisione al rialzo del rating a lungo termine con la "robusta performance operativa e il rafforzamento della struttura finanziaria" che hanno caratterizzato Edison nel 2017. L'agenzia internazionale ha valutato "positivamente" anche l'attenzione strategica della società verso le energie rinnovabili e il segmento downstream, ossia le vendite al cliente finale e i servizi di efficienza energetica.



"La recente acquisizione del portafoglio clienti di Gas Natural in Italia e l'accordo per rilevare la maggioranza di Zephyro, sono manifestazioni concrete di questo riposizionamento verso il mercato finale e aprono la strada allo sviluppo di sinergie con le attività di importazione e approvvigionamento del gas".



Il rating di S&P tiene conto del fatto che Edison ha una "posizione primaria" nel mercato del gas e dell'elettricità, ha un parco di generazione elettrica "diversificato", ha una "dimensione critica e ampiamente diversificata" nell'approvvigionamento del gas ed è "pienamente integrata" all'interno del Gruppo EDF. Questi aspetti positivi sono in parte "bilanciati dalla dimensione e da margini relativamente più volatili e contenuti rispetto al settore, dalla presenza nell'E&P, considerato più rischioso, nonché dalle incertezze regolatorie e di mercato attualmente presenti in Italia".



Il rating "BBB-" di Edison è attribuito sulla base del merito di credito individuale della società, senza il supporto derivante dall'appartenenza al Gruppo EDF.



L'outlook Stabile riflette "l'attesa di S&P che Edison sia in grado di generare flussi di cassa operativi stabili" beneficiando di contratti di approvvigionamento gas maggiormente allineati al mercato, un parco efficiente di generazione elettrica e un contributo crescente delle rinnovabili.



Secondo Standard&Poor's, "Edison dispone della flessibilità finanziaria per sostenere il proprio sviluppo strategico sia per mezzo di acquisizioni sia attraverso la crescita organica".

