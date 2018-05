Edison torna in utile nel primo trimestre

(Teleborsa) - Edison torna profittevole nel primo trimestre.



La società energetica ha chiuso il periodo con un utile netto di 42 milioni di euro rispetto alla perdita di 19 milioni messa a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente "grazie alla buona performance industriale della filiera elettrica e all'assenza di volatilità legata all'attività di copertura", come si legge in una nota.



Il risultato operativo è balzato a 95 milioni di euro rispetto agli 8 milioni precedenti, il margine operativo lordo è cresciuto invece del 378% a 201 milioni.



In lieve calo i ricavi, scesi a 2,63 miliardi di euro rispetto ai 2,70 miliardi del primo trimestre del 2017 in scia alla contrazione dei ricavi della filiera energia elettrica principalmente a causa dei minori volumi venduti sul mercato all'ingrosso.



Confermata la previsione di margine operativo lordo per l'intero 2018 nell'intervallo tra 670 e 730 milioni di euro.

