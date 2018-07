Edison torna in utile nel semestre, alza guidance MOL

(Teleborsa) - Edison ha chiuso i primi sei mesi con un utile di 62 milioni di euro contro la perdita per 140 milioni di euro dello stesso periodo del 2017. Questo risultato positivo - spiega la società - è stato raggiunto soprattutto grazie alla buona performance della filiera energia elettrica (+39% il Margine Operativo Lordo del periodo) e alla ritrovata stabilità delle attività di copertura su commodity.



La società rivede in aumento la previsione di Margine Operativo Lordo per l'intero 2018 collocandosi nell'intervallo tra 700 e 740 milioni di euro.



L'indebitamento finanziario netto passa a 203 milioni di euro da 116 milioni al 31 dicembre 2017 a seguito dell'acquisizione di Gas Natural Vendita Italia e Attiva, che hanno inciso per 293 milioni di euro incluso il debito. Queste operazioni hanno permesso a Edison di consolidare il proprio posizionamento di terzo operatore del mercato retail presente su tutto il territorio nazionale grazie a oltre 500.000 clienti aggiuntivi.

