Effetto Brexit, UBS sposta sede a Francoforte

(Teleborsa) - A quanto pare la Brexit continua a far paura. L'effetto domino dell'esito del referendum che ha deciso per l'uscita dell'Ue, ha portato un'altra big ha decidere di lasciare la Gran Bretagna.



Si tratta di UBS che ha annunciato il trasferimento del suo quartier generale da Londra a Francoforte.



Ancora nulla di ufficiale, invece, per Deutsche Bank che ci sta pensando. A fine agosto Panasonic aveva annunciato lo spostamento verso Amsterdam.

