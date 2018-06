Effetto Daimler sul settore automotive

(Teleborsa) - Soffre il comparto dell'auto in Europa dopo che la tedesca Daimler ha avvertito che i profitti del 2018 subiranno una contrazione a causa dei nuovi dazi per l'import delle auto esportate dagli Stati Uniti verso la Cina, con ricadute sulle vendite dei veicoli sportivi Mercedes-Benz.



L'indice settoriale DJ Stoxx Auto Europe sta cedendo oltre un punto percentuale affossato dal titolo Daimler che sulla piazza di Francoforte perde il 3,26%.



Debole anche il settore automotive italiano (FTSE IT Automobile) che arretra dell'1,06%. Tra i player del comparto, soffre in particolare FCA che lascia sul terreno oltre il 2%. Frena anche Brembo -1,33%. PiĆ¹ limitata la discesa di CNH -0,06% e Ferrari -0,20%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA