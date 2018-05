EI Towers corre in Borsa grazie alla trimestrale

(Teleborsa) - Giornata positiva per EI Towers, che si conferma in forte rialzo a Piazza Affari.



Il titolo sta guadagnando il 4,51% a 51 euro, sostando sui massimi di seduta, all'indomani della presentazione del bilancio che ha visto crescere l'utile netto del 21% e i ricavi del 4,3%. La società ha inoltre confermato la guidance dell'intero esercizio.



Di un certo aiuto anche l'intervento degli analisti: Kepler Cheuvreux ne ha migliorato il target price a 45 euro, Equita Sim a 52 euro. Entrambi hanno confermato il giudizio "hold".



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 51,72 e successiva a 53,67. Supporto a 49,77.

