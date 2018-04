Eletropaulo contesa tra Enel e Iberdrola

(Teleborsa) - Dopo il rilancio di Enel sull'offerta per la brasiliana Eletropaulo, si fa avanti Iberdrola. Tramite la controllata Neoenergia, Iberdrola ha aumentato la sua offerta da 29,4 a 32,1 reais brasiliani per azione.



Inoltre il gruppo spagnolo ha inviato una lettera alla Commissione UE, accusando Enel di avvantaggiarsi oltre misura del fatto di essere a controllo pubblico.



Nella missiva pubblicata da quotidiano iberico Expansion, il gruppo spagnolo sostiene che il colosso italiano "non stia operando secondo criteri di mercato e stia prendendo decisioni che non hanno alcun tipo di logica economica o di business".







