Eletropaulo raccomanda l'OPA di Enel

(Teleborsa) - E stato fissato ad oggi, 30 maggio 2018, il termine ultimo per rilanciare su Eletropaulo, società di distribuzione brasiliana contesa tra Enel e Iberdrola. Dopo una serie di ricorsi, la Cvm (Consob brasiliana) ha mantenuto al 4 giugno la data per l'asta finale.



La brasiliana Energisa ha ritirato la propria offerta sulla connazionale, lasciando dunque campo libero a Neoenergia, controllata dalla spagnola Iberdrola, e all'utility italiana.



Quest'ultima a fine aprile ha alzato la posta su Eletropaulo a 32,2 reais contro i 32,1 reais messi sul piatto da Neoenergia.



Intanto ieri, 29 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione di Eletropaulo ha raccomandando l'OPA di Enel. "L'acquisizione proposta per 32,2 reais per azione presentata da Enel giustifica una raccomandazione favorevole alla sua accettazione. Questa raccomandazione, basata essenzialmente sull'attrattività del prezzo offerto terrà conto del fatto che offerte superiori siano presentate da uno qualsiasi dei concorrenti, considerando il calendario stabilito definitivamente dalla Cvm", ha comunicato il CdA.



Poco mosso il titolo Enel a Piazza Affari: +0,35%.







