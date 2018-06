Elettronica: il socio NTS sottoscrive l'aumento di capitale

(Teleborsa) - Il socio NTS di Enertronica sottoscriverà l'aumento di capitale della società. In particolare la NTS che detiene circa il 34% delle azioni di Enertronica ha comunicato che eserciterà 1.470.000 diritti di opzione al fine di sottoscrivere n. 420.000 azioni ordinarie di Enertronica per un valore complessivo di 966 mila euro. La sottoscrizione di NTS equivale a circa il 20% dell'aumento di capitale in opzione ai soci.



Con la propria sottoscrizione NTS intende continuare a garantire sostegno al percorso di crescita e di rafforzamento di Enertronica e al tempo stesso ribadisce, con la partecipazione all'aumento di capitale, la sua fiducia nel business model e nella strategia del Gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA