Elezioni Svezia, la destra populista avanza ma non vince

(Teleborsa) - Balzo in avanti per la destra svedese. Il principale partito di estrema destra del Paese - gli Svedesi Democratici - ha raggiunto il 17,6% delle preferenze, guadagnando terreno ma meno delle aspettative che erano di oltre il 20%. Dunque i populisti non hanno portato a casa il risultato che qualcuno temeva.



Alle elezioni per rinnovare la Riksdag, la camera unica del Parlamento, hanno vinto dunque i partiti tradizionali e moderati di centrosinistra e centrodestra. Questi tuttavia hanno preso meno voti rispetto alle precedenti elezioni a favore del partito di estrema destra.



La forza politica preferita dagli svedesi si conferma il Partito Socialdemocratico che ha vinto tutte le elezioni dal 1947. Alle urne hanno ricevuto il 28,4% dei voti e si sono piazzati prima di tutti gli altri. Il Partito Moderato, principale movimento di centrodestra, ha avuto il 19,8% delle preferenze.







© RIPRODUZIONE RISERVATA