Elkann: "Sergio, l'uomo e l'amico, se n'Ã¨ andato"

(Teleborsa) - Ironia della sorte, Sergio Marchionne si è spento nel giorno dei conti di FCA.



Il manager è morto a Zurigo, dopo che le sue condizioni di salute erano precipitate tanto da indurre John Elkann a convocare un CdA d'urgenza e a cambiare in fretta e furia il vertice di FCA, Ferrari e CNH Industrial. Il manager aveva 66 anni. Marchionne era stato ricoverato per un'operazione alla spalla destra, almeno secondo quanto è stato diffuso. In realtà voci accreditate avevano rivelato, nei giorni scorsi, che il manager fosse affetto da una grave forma di tumore al polmone.



Marchionne ha guidato il gruppo FCA per 14 anni. L'ha presa Fiat, la lascia Fca. Un nome, il suo, legato a doppio filo a quello della casa torinese, oggi azienda italo-statunitense di diritto olandese. Figlio di un maresciallo dei Carabinieri, Marchionne aveva tre lauree la prima in filosofia presso l'Università di Toronto. In un'intervista dichiarerà: "Quando ho iniziato l'Università, in Canada, ho scelto filosofia. L'ho fatto semplicemente perché sentivo che, in quel momento, era una cosa importante per me". Successivamente, il manager si è laureato in legge alla Osgoode Hall Law School della York University (Ontario, Canada) con il massimo dei voti, conseguendo presso la University of Windsor (Ontario, Canada) un Master in business administration. Prima ha esercitato come commercialista, procuratore legale, avvocato ed esperto contabile diplomato.





John Elkann ha commentato cosi la sua morte: "E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore. Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler. Rinnovo l'invito a rispettare la privacy della famiglia di Sergio".

