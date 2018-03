Emak, utili e ricavi in aumento nel 2017

(Teleborsa) - Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a 422,2 milioni, rispetto a 391,9 milioni dello scorso esercizio, in aumento del 7,7%.



L'Ebitda dell'esercizio ha raggiunto il valore di 43,9 milioni (€ 45,6 milioni adjusted), pari al 10,4% dei ricavi (10,8% adjusted) rispetto a 39,5 milioni (40,5 milioni adjusted) pari al 10,1% dei ricavi (10,3% adjusted) del 2016, con una crescita del 11,3%. L'Ebit è stato pari a 30 milioni, contro i 21,9 milioni dell'anno scorso.



Il risultato netto si è attestato a 16,4 milioni, contro i 17,7 milioni del 2016.



La posizione finanziaria netta passiva è pari a 125,3 milioni contro gli 80,1 milioni al 31 dicembre 2016.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 27 aprile 2018, la distribuzione di un dividendo pari a 0,035 euro per azione.

