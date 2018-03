Embraco formalizza l'intesa per congelare i licenziamenti

(Teleborsa) - Siglato ieri 27 marzo, l'accordo sottoscritto a Torino da Embraco e dai sindacati.



La firma rende operativa l'intesa raggiunta lo scorso 2 marzo al Ministero dello Sviluppo Economico quando l'azienda aveva accolto l'invito del Ministro Calenda a garantire l'occupazione dei dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri fino al 31 dicembre.



A questo proposito il prossimo 9 aprile tutte le parti interessate si incontreranno nuovamente con il Ministro Calenda per fare il punto sul tema cruciale di questa crisi aziendale: l'insediamento di nuove attività in grado di dare una prospettiva occupazionale stabile a tutti i dipendenti.



Il Ministero ed Invitalia nelle scorse settimane hanno infatti proseguito il confronto con possibili investitori italiani e stranieri che hanno manifestato un concreto interesse ad insediarsi presso lo stabilimento di Riva di Chieri, verificando la loro solidità finanziaria e la sostenibilità dei loro progetti industriali.



Il Ministro Calenda, nell'esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto a Torino, ha confermato l'impegno condiviso con i lavoratori di Embraco.





© RIPRODUZIONE RISERVATA