Emporio Armani sfila all'Aeroporto di Linate con le collezioni Primavera/Estate 2019

(Teleborsa) - Le nuove collezioni Primavera/Estate 2019 di Emporio Armani sfileranno nell'Aeroporto di Milano Linate, anche per testimoniare a chi arriva a Milano l'importanza della città meneghina quale capitale della moda e del miglior Made in Italy.



Il grande evento battezzato Emporio Armani Boarding si terrà il prossimo 20 settembre presso l'hangar dell'aeroporto di Milano Linate. Lo scalo, che per la prima volta ospiterà una sfilata, farà da cornice alla presentazione delle collezioni uomo e donna Emporio Armani P/E 2019, eccezionalmente insieme per questa stagione all'interno del calendario di Milano Moda Donna, che si concluderà con la performance di una pop star internazionale.



"L'aeroporto è un luogo dal grande potere simbolico: senza barriere, rappresenta l'apertura verso l'esterno, verso il mondo. È il luogo di partenza per conoscere e scoprire, e al quale si torna dopo aver vissuto innumerevoli avventure", ha commentato lo stilista Giorgio Armani, spiegando "mi piaceva l'idea di organizzare l'evento proprio nello stesso hangar sul quale dal 1996 campeggia la scritta Emporio Armani, sormontata dall'inconfondibile logo dell'aquila: un'immagine iconica che accompagna e accoglie le migliaia di viaggiatori in partenza o in arrivo in città. È uno spazio perfetto per Emporio Armani che possiede uno spirito intraprendente e libero e che riafferma così la propria essenza, con il suo linguaggio contemporaneo".



L'hangar con l'aquila è entrato ormai nell'immaginario comune e fa parte di una serie di luoghi da sempre legati a Emporio Armani, che rappresentano una sorta di "geografia" del brand assieme ad altri luoghi simbolo: dal murale di via Broletto all'Emporio Armani Caffè in via Manzoni.



All'evento, che segue le sfilate di Parigi e Londra, parteciperanno 2300 gli invitati, tra addetti ai lavori, stampa, ospiti e pubblico. E' stato lanciato anche uno speciale contest per i non professionisti: i primi cento estratti, tra coloro che avranno raccolto i timbri in un apposito passaporto, saranno i fortunati vincitori che, accompagnati da un ospite, potranno prendere parte alla serata. L'evento è stato anticipato da una campagna di affissioni e dalla personalizzazione dell'aeroporto di Linate, di tram e autobus in tutta la città.



Per l'occasione è stata creata la speciale capsule collection Emporio Armani Boarding: felpe, T-shirt e accessori a tema, in vendita dal 13 settembre a Milano e successivamente nei principali flagship store Emporio Armani nel mondo e sul sito di Armani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA