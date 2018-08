ENAC, ilÂ PresidenteÂ riceve premio "Progetto da Pantelleria" per impegno collegamenti aerei isola

(Teleborsa) - Il Presidente di ENAC, Vito Riggio ha ricevuto il Premio "Progetto da Pantelleria" nell'ambito di una cerimonia che si è svolta al Castello Medioevale di Pantelleria.



Si tratta di un riconoscimento ideato nel 2007 dal giornale on-line "Pantelleria Internet" e da Italo Cucci e assegnato a persone che hanno realizzato progetti a favore dell'isola.



La motivazione del premio ricorda l'impegno dell'ENAC e del suo Presidente a favore della realizzazione di una nuova infrastruttura aeroportuale e dell'avvio e successivo mantenimento dei collegamenti in regime di onere pubblico attivi da circa 15 anni.



"Per Pantelleria, come anche per Lampedusa, abbiamo sempre operato con l'obiettivo di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e di coloro che vogliono raggiungere le isole", ha commentato il Presidente dell'ENAC, Vito Riggio.

