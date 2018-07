ENAC proroga al 31 luglio autorizzazione a Cabo Verde Airlines

(Teleborsa) - L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha disposto nei confronti della compagnia Cabo Verde Airlines, la proroga dell'autorizzazione ad operare sullo scalo di Milano Malpensa fino al 31 luglio prossimo.



Lo fa sapere ENAC con una nota "all'esito dei contatti con l'Autorità per l'aviazione civile di Capo Verde e della riunione odierna

con il rappresentante in Italia del vettore capoverdiano".



Si tratta, pertanto, di una autorizzazione temporanea.



La proroga della vigenza dell'autorizzazione, infatti, sarà soggetta a una successiva valutazione da parte dell'ENAC finalizzata a monitorare l'operatività della Cabo Verde Airlines e l'effettiva implementazione degli impegni assunti dalla compagnia in merito alla riprotezione dei passeggeri.



L'ENAC continuerà a vigilare sulla compagnia aerea e a monitorare sul rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 a tutela dei passeggeri.

