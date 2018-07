ENAC ripristina temporaneamente autorizzazione a Cabo Verde Airlines

(Teleborsa) - L'ENAC ha temporaneamente ripristinato l'autorizzazione dei diritti di traffico al vettore Cabo Verde Airlines dopo la comunicazione della compagnia aerea sulla possibilità di riprendere le operazioni di volo.



L'autorizzazione era stata revocata ieri (19 Luglio) "in considerazione delle cancellazioni di voli che la compagnia aveva disposto nei giorni scorsi e che hanno coinvolto centinaia di passeggeri con voli programmati verso Capo Verde creando disservizi agli utenti".



Il permesso è valido fino al 25 luglio ed a condizione che "i passeggeri in attesa di riprotezione siano riavviati con precedenza alle loro destinazioni finali".



Il prolungamento dell'autorizzazione al vettore "sarà oggetto di successiva valutazione" dell'ente, una volta verificata "l'effettiva disponibilità in flotta degli aeromobili" necessari per operare i servizi secondo il programma schedulato.

