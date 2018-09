ENAC, via ai lavori Conferenza Servizi su Aeroporto Firenze

(Teleborsa) - ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) rende noto che a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati avviati i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per esaminare il Masterplan dell'Aeroporto di Firenze.



Nel primo incontro sono stati presentati i pareri tecnici di alcune delle componenti della Conferenza che verranno esaminati nell'ambito della prossima riunione fissata per il 12 ottobre.



Allo stesso tempo, il Masterplan verrà inviato da ENAC al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per acquisirne il parere tecnico, a ulteriore garanzia del percorso effettuato. Inoltre, l'Unità tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti realizzerà l'analisi dei costi–benefici del Masterplan

