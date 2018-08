ENAV acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) - Proseguono gli acquisti di azioni proprie da parte del Gruppo ENAV, che ha messo in portafoglio, il 3 agosto 2018, 19.850 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 4,29531 euro al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 85.261,90 euro.



A seguito degli acquisti finora effettuati, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia detiene 226.805 azioni proprie, pari allo 0,04187% del capitale sociale.





