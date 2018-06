ENAV, cresce dell'8,8% il traffico di rotta in Italia a maggio

(Teleborsa) - Traffico in aumento sui cieli italiani nel mese di maggio, con un incremento del traffico di rotta (con o senza scalo)

dell'8,8% su base annua a 848.683 unità di servizio, dopo il +8,5% riportato ad aprile.



Sono i dati di Eurocontrol, organizzazione europea per la sicurezza del traffico aereo, che ha diffuso anche i dati cumulati dei primi cinque mesi dell'anno: i volumi di traffico in Italia sono aumentati dell'8,1% rispetto allo stesso periodo del 2017.



Il traffico di rotta rappresenta circa il 75% del fatturato di ENAV ed è calcolato in termini di unità di servizio, una misura convenzionale ponderata che tiene conto del peso dell'aeromobile al decollo e, nel caso del traffico di rotta, anche della distanza percorsa dall'aereo stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA