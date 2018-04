Enav, Neri: "importanti tassi di crescita per trasporto aereo, cruciali investimenti"

(Teleborsa) - Il trasporto aereo conferma "importanti tassi di crescita" e per fronteggiare questo scenario sono necessari investimenti sull'innovazione. Lo ha affermato l''AD di ENAV, Roberta Neri, nel corso dell'assemblea ordinaria degli azionisti, riunita oggi a Roma.



L'AD ha riepilogato i risultati del 2017 e parlato del contesto di riferimento del trasporto aereo, che evidenzia "importanti tassi di crescita", e delle principali innovazioni introdotte, non ultima il trasferimento di tutte le comunicazioni su data-link e l'avanzamento del sistema Free Route. Innovazioni che stanno assorbendo importanti investimenti come pianificato dal piano.





