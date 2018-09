ENAV prosegue gli acquisti di azioni proprie

(Teleborsa) - ENAV, tra il 29 agosto al 5 settembre 2018, ha acquistato 14.623 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 4,17689 euro al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 61.078,62 euro.



A seguito degli acquisti comunicati in data odierna la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia detiene 614.623 azioni proprie, pari allo 0,11345% del capitale sociale.



In Borsa, intanto, migliora l'andamento di ENAV, che si attesta a 4,26 euro, con un aumento dello 0,52%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,289 e successiva a 4,353. Supporto a 4,225.







