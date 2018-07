ENAV, sabato 21 luglio 2018 scioperi di 24 ore

(Teleborsa) - Sabato 21 luglio sarà un giorno nero per i trasporti. Dopo l'annunciato sciopero di treni arriva anche lo sciopero nei cieli.



Sabato 21 luglio sono previste diverse azioni di sciopero della durata di 24 ore. Ne dà notizia l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAV) che, tuttavia, spiega: "le parti si vedranno oggi 17 luglio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un incontro mirato a finalizzare il negoziato".



Tra gli scioperi previsti: due nazionali, uno indetto dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UNICA ed uno indetto dall'organizzazione sindacale UGL-TA. Diversi gli scioperi locali che interesseranno vari aeroporti in tutta Italia.

























