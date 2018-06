ENEA, Moneta: "Italia prima in UE per la lotta alla povertÃ  energetica"

(Teleborsa) -, che fa un punto sul raggiungimento degli obiettivi posti dall'UE e dalla SEN, mettendo in luce risultati ottenuti ed obiettivi ancora da raggiungere. Si è parlato anche deglie di quali risultati sono stati ottenuti. In occasione dell'evento, Teleborsa ha intervistato, direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA."Glii e sono molto vicini a quelli che ha stabilito la SEN", ha risposto Moneta, spiegando "per quanto riguarda l'efficienza energetica andiamo a"."L'Italia dal punto di vista dell'efficienza energetica è messa piuttosto bene", ha affermato l'esperto di ENEA, precisando "siamo messi, mentre per quanto riguarda gli"."Credo che tutte le azioni che sono partite quest'anno - semplificazione, sismabonus ed ecobonus, cessione del credito allargata -siano un'azione molto importante", ha affermato Moneta aggiungendo che alcuni esperti l'hanno definita come"Gle sono gli obiettivi della strategia Energetica nazionale (SEN)", ha affermato Moneta, aggiungendo "credo che oggi emergerà dalla discussione, dalla tavola rotonda, quanto sia"., ha concluso.