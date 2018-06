ENEA, nasce Marchio "Sisma Safe". Primo esemplare alla Lega del Filo d'Oro

(Teleborsa) - Nasce la prima etichetta per la sicurezza sismica. Ad annunciarlo è l'ENEA, che sta portando avanti la campagna antisismica con numerosi brevetti, collaborazioni ed anche con la Campagna Fai il cappotto al palazzo.



L'etichetta per gli edifici "virtuosi" si chiamerà "Marchio di Qualità Sisma Safe" ed è stata ideata dall'associazione Sisma Safe, assieme ad ENEA quale partner scientifico, per promuovere la cultura della prevenzione del rischio sismico ed attribuisce un'etichetta di qualità a edifici progettati e realizzati secondo criteri di costruzione a regola d'arte dal punto di vista strutturale, oltre che nel rispetto delle norme tecniche vigenti.



Domani, venerdì 29 giugno 2018, ad Osimo (Ancona) sarà consegnato il primo esemplare in Italia, presso la nuova sede del Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro, l'associazione punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.



La cerimonia, alla quale interverranno rappresentanti del mondo accademico e delle istituzioni, prevede la consegna del kit e della targa Sisma Safe "Gold", che identifica quegli edifici concepiti con un elevato grado di sicurezza, perseguibile con moderne tecnologie antisismiche.



Grazie a competenze e professionalità pluriennali nel settore delle tecnologie per la protezione sismica, ENEA ha contribuito a stilare i criteri selettivi con l'intervento dei suoi ingegneri Giacomo Buffarini e Paolo Clemente, individuando la documentazione necessaria per attestare le condizioni di sicurezza sismica delle strutture e sviluppando un apposito disciplinare tecnico, valido sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione.







