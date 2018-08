ENEA, online il nuovo numero del magazine dedicato alla decarbonizzazione

(Teleborsa) - Il nuovo numero del magazine ENEA Energia, Ambiente e Innovazione, è dedicato alla decarbonizzazione.



Con oltre 150 pagine consultabili online e scaricabili gratuitamente, l'ultima uscita del trimestrale approfondisce il tema della riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili nella produzione di energia, anche con riferimento agli obiettivi nazionali e internazionali, che puntano a ridurre entro il 2020 e il 2050 le emissioni di gas climalteranti, portandoli ai livelli compatibili con la protezione dell'ambiente.



Il numero si apre con l'intervista al direttore della Climate Action della Commissione europea, Mauro Petriccione, e prosegue prendendo in esame gli impatti della decarbonizzazione con autorevoli contribuiti dal mondo della ricerca, dell'imprenditoria e delle associazioni che trattano di energia.



Nella sezione "Punto & Contropunto" viene proposto un confronto sulle possibilità per il Paese di raggiungere gli obiettivi prefissati nella tabella di marcia stabilita dall'Unione europea. Dialogano sulle pagine del magazine Giovanni Battista Zorzoli, docente universitario esperto di energia nonché presidente del coordinamento FREE, e Alberto Clô, già ministro dell'Industria, professore di Economia applicata e direttore della rivista "Energia".



Nella rubrica "Quadro Internazionale" vengono invece analizzate le problematiche con un taglio più internazionale, mentre in "Spazio Aperto" sono affrontati temi di grande attualità: dalla NATO, all'approvvigionamento sostenibile di materie prime per l'industria europea fino ai prezzi GPL nel settore residenziale. Il numero si chiude con un focus sulla mobilità sostenibile.

