ENEA, Testa: "Con interventi di efficienza energetica risparmi del 50-60% sulle bollette"

(Teleborsa) -di investimenti delle famiglie edi efficienza energetica hanno prodottoin termini di minori importazioni di gas e petrolio nel periodo 2011-2017. Questa la fotografia scattata oggi da, che ha presentato ilAbbiamo chiesto al Presidente di ENEAquali sono i benefici delle campagne "Fai il cappotto al palazzo" e "Cappotto Mio"."Si tratta di far capire ai cittadini che, attraverso, che vanno ad intervenire sulla struttura dell'edificio, che si possono raggiungere", ha spiegato Testa, aggiungendo che "questi interventi si ripagano in 5 anni"."E adesso con il meccanismo dianche le persone che non hanno un reddito sufficiente, anche le persone anziane, possono appoggiarsi ad una di queste proposte e, quindi, cedere gli incentivi a chi fa i lavori, non essere obbligati a sborsare neanche un euro in questo momento e recuperare la differenza fra gli incentivi, che comunque sono molto alti, ed il costo dell'operazione attraverso i", ha sottolineato il Presidente di ENEA.Dal rapporto è emerso che in termini ambientali sono statepari al 52% degli obiettivi della SEN al 2020.Efficienza energetica è anche maggior competitività. Abbiamo chiesto a Testa"Per le imprese l'energia è un costo, un fattore della produzione, se l'energia in Italia costa un po' più che all'estero, le nostre imprese sono svantaggiate nei confronti dei concorrenti esteri, quindi riuscire a fare efficienza vuol dire riuscire ad abbassare i consumi e quindi recuperare competitività sui mercati internazionali".