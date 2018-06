Enel e Intesa insieme per l'innovazione delle PMI con il supporto ad Aton

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'accordo di partnership tra Enel e Intesa Sanpaolo per sostenere l'innovazione nel settore dell'energia, promuovere lo sviluppo della Circular Economy e dell'Open Innovation, Aton Storage, azienda italiana attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi innovativi di accumulo di energia elettrica da fonte fotovoltaica, ha ricevuto dal primo Gruppo bancario italiano un finanziamento di 1,5 milioni di euro a supporto delle proprie attività e, in particolare, della recente iniziativa lanciata al fianco di Enel.



Aton ha siglato, infatti, una partnership per l'offerta, tutta italiana, di batterie integrate con fotovoltaico per clienti residenziali, a prezzi competitivi. Grazie a questo accordo i pannelli solari si trasformano in una risorsa fruibile giorno e notte, aumentando l'auto-consumo di energia solare. Il sistema sviluppato da Aton appositamente per Enel X è disponibile in quattro taglie, per soddisfare ogni profilo di consumo.



Aton è tra le società che hanno usufruito del programma lanciato da Enel e Intesa Sanpaolo un anno fa a sostegno delle PMI, a livello nazionale e internazionale, favorendo lo sviluppo di progetti di filiera. Fino ad oggi Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 8 milioni di euro in favore dell'ecosistema.



A Piazza Affari, il titolo di Enel guadagna l'1,50%.













