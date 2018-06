Enel firma finanziamento da 34 milioni dollari per impianto solare in Zambia

(Teleborsa) - Il gruppo Enel e la Industrial Development Corporation (IDC) dello Zambia hanno firmato a Lusaka un accordo di finanziamento di circa 34 milioni di dollari USA per la costruzione dell'impianto solare Ngonye (34 MW).



Il finanziamento comprende prestiti senior di importo fino a 10 milioni di dollari USA dalla International Financing Corporation (IFC), membro del Gruppo Banca Mondiale, fino a 12 milioni dal IFC-Canada Climate Change Program e fino a 11,75 milioni dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).



Ngonye, il primo impianto di Enel nello Zambia, si trova nella Lusaka South Multi-Facility Economic Zone nel sud del paese e fa parte del programma Scaling Solar, che nel giugno 2016 ha assegnato a Enel il diritto di sviluppare, finanziare, costruire, possedere e gestire l'impianto. Enel investirà un totale di circa 40 milioni di dollari USA nella costruzione della struttura, che dovrebbe produrre circa 70 GWh l'anno, aiutando il Paese a stabilizzare la fornitura di energia e a diversificare il proprio mix di generazione energetica.



L'impianto solare di Ngonye sarà di proprietà di una società veicolo della quale EGP deterrà l'80%, mentre la Industrial Development Corporation of Zambia (IDC) avrà una quota di minoranza del 20%. Il progetto per l'impianto solare comprende anche un accordo di fornitura energetica venticinquennale firmato con l'utility statale dello Zambia ZESCO.



"La firma di questo accordo di finanziamento segna un importante passo avanti verso l'avvio di una presenza operativa di Enel nello Zambia, e ci aiuta a rafforzare la nostra attività nel Paese" - ha dichiarato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la divisione per le rinnovabili del Gruppo. "Daremo il nostro contributo allo sviluppo sostenibile dello Zambia attraverso la nostra energia rinnovabile, valorizzando l'abbondanza di risorse naturali del Paese e promuovendo la cooperazione con i più importanti partner internazionali e locali nel quadro del programma Scaling Solar".

