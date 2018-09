Enel Green Power Espana avvia costruzione parco solare

(Teleborsa) - Enel Green Power Espana ("EGPE"), la società per le rinnovabili di Endesa, ha avviato i lavori di costruzione del parco solare fotovoltaico di Totana da 84,7 MW. Il più grande della società in Spagna. L'investimento complessivo nella costruzione dell'impianto ammonta a circa 59 milioni di euro".



Totana, situato nella regione di Murcia, dovrebbe entrare in esercizio nel terzo trimestre del 2019. A regime, l'impianto solare fotovoltaico, composto da 248.000 pannelli fotovoltaici, sarà in grado di generare circa 150 GWh all'anno, evitando l'emissione annuale in atmosfera di circa 105.000 tonnellate di CO2. Totana è il primo di sette impianti solari, con una capacità totale di 339 MW, aggiudicati ad Enel Green Power Espana nella terza asta per le rinnovabili indetta dal governo spagnolo nel luglio 2017.



Totana sarà il primo cantiere di EGP ad adottare sistemi di automazione e robotici che supporteranno i team nella costruzione di alcune parti dell'impianto, con benefici in termini di sicurezza e qualità, come ad esempio una maggiore precisione e rapidità nello svolgimento dei lavori. Questo progetto è parte del programma di EGP per la digitalizzazione e automazione delle attività di Ingegneria e Costruzione.











