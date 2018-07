Enel guarda ancora con interesse verso il Brasile

(Teleborsa) - La strategia di espansione di Enel in Brasile potrebbe portare all'acquisto di tre impianti di distribuzione di Eletrobras.



Parola di amministratore delegato Francesco Starace che lo ha detto in un'intervista rilasciata alla testata Valor Economico.



Enel è già presente in Brasile con Eletropaulo, acquisita tramite la controllata Enel Sudeste. Martedì scorso 16 luglio, il Gruppo ha reso noto di aver acquistato un'ulteriore 19,9% di Eletropaulo, raggiungendo una quota del 93,3%. Il corrispettivo per l'acquisto della partecipazione ammonta, complessivamente, a circa 1,571 miliardi di euro.







