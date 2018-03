Enel in vena di rialzi all'indomani dei conti

(Teleborsa) - Corre il titolo di Enel a Piazza Affari. Le azioni del gruppo di telecomunicazioni fanno guadagnano l'1,38% scambiando a 4,86 euro.



A dare una spinta al titolo i conti 2017, annunciati ieri 22 marzo che hanno visto una salita di utili e ricavi.



L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Enel . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,924. Primo supporto visto a 4,786. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,695.







