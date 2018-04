Enel migliora offerta su Eletropaulo

(Teleborsa) - Enel Brasil Investimentos Sudeste, controllata di Enel ha modificato i termini della sua offerta pubblica volontaria per Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo.



Enel rafforza così ulteriormente il suo impegno, subordinato all'esito positivo dell'offerta, volto a promuovere e sostenere un aumento di capitale di Eletropaulo per almeno 1,5 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a circa 355 milioni di euro al cambio corrente.



Tale importo si somma all'investimento complessivo previsto dall'offerta, che ammonta fino ad un massimo di 4,7 miliardi di reais brasiliani, pari a 1,1 miliardi di euro al cambio corrente. Con questi nuovi termini, Enel offre sia certezza di risorse finanziarie per la società, sia le condizioni più favorevoli per gli azionisti che vogliano partecipare all'offerta.



Enel Sudeste ha lanciato l'offerta, finalizzata ad acquisire l'intero capitale di Eletropaulo, il 17 aprile 2018, per un corrispettivo di 28 reais brasiliani per azione. L'offerta è condizionata all'acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale e al rinvio dell'aumento di capitale di Eletropaulo.

