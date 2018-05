(Teleborsa) - Enel si aggiudica la brasiliana Eletropaulo dopo aver ulteriormente alzato la posta.



L'utility italiana ha infatti messo sul piatto 45,22 reais brasiliani per azione, il prezzo più alto tra quelli presentati per aggiudicarsi l'asset carioca.



Si tratta dunque del prezzo finale al quale le azioni di Eletropaulo consegnate in adesione all'offerta saranno assegnate a Enel nell'asta che si terrà il prossimo 4 giugno a San Paolo, come spiega una nota.



Secondo i termini dell'offerta così migliorata e qualora quest'ultima raggiunga il 100% delle adesioni, l'investimento complessivo atteso ammonta quindi fino a un massimo di circa 7.567 milioni di reais brasiliani, pari a circa 1,757 miliardi di euro al cambio corrente.



Tale importo si aggiunge all'impegno di sottoscrivere un successivo aumento di capitale di Eletropaulo di almeno 1,5 miliardi di reais brasiliani, pari a circa 350 milioni di euro al cambio corrente.



L'operazione rimane condizionata, tra le altre cose, all'acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale di Eletropaulo.



"L'acquisizione di Eletropaulo accrescerebbe la già ampia base clienti di Enel in Brasile di ulteriori 7 milioni di clienti, raggiungendo così 17 milioni, e renderebbe Enel il primo operatore nel Paese, accelerando la traiettoria di crescita nelle piu' grandi aree metropolitane del mondo" conclude la nota.

