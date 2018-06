Enel, si Ã¨ chiusa con successo l'OPA su Eletropaulo

(Teleborsa) - L'OPA lanciata da Enel sul gruppo brasiliano Eletropaulo si è conclusa con l'adesione del 73,4% del capitale. Lo comunica l'azienda energetica italiana che precisa: in base alla normativa della Borsa brasiliana l'operazione sarà perfezionata il 7 giugno 2018, con il pagamento del corrispettivo e il trasferimento delle azioni. A partire da tale data gli azionisti di Eletropaulo avranno tempo fino al successivo 4 luglio per vendere le azioni residue a Enel Sudeste per il medesimo corrispettivo previsto per l'offerta (45,22 reais brasiliani per azione).



L'investimento complessivo di Enel Sudeste in base ai risultati dell'offerta ammonta a circa 5.553 milioni di reais brasiliani, pari a circa 1.269 milioni di euro al cambio corrente. A tale importo si aggiunge il corrispettivo che sarà richiesto per l'acquisto delle ulteriori azioni di Eletropaulo consegnate entro il prossimo 4 luglio, secondo quanto sopra indicato, nonché l'importo che sarà necessario a supportare l'impegno di Enel Sudeste a sottoscrivere la propria quota, nonché l'eventuale inoptato, di un successivo aumento di capitale di Eletropaulo per almeno 1.500 milioni di reais brasiliani, pari a circa 343 milioni di euro al cambio corrente.



"L'acquisizione di Eletropaulo è un importante passo avanti per il Gruppo Enel in Sud America, che rafforza la nostra leadership nell'importante mercato brasiliano della distribuzione, in linea con il nostro piano strategico e l'attenzione particolare per le grandi metropoli mondiali" ha commentato Francesco Starace, amministratore delegato di Enel.



Enel Sudeste ha ricevuto l'approvazione dell'autorità antitrust brasiliana (il Consiglio Amministrativo di Difesa Economica o "CADE"), mentre l'autorità brasiliana per l'energia (Agência Nacional de Energia Elétrica o "ANEEL") dovrebbe a sua volta approvare l'operazione nei prossimi giorni.



Con l'acquisizione di Eletropaulo, Enel diventa il più grande operatore del Paese nel settore della distribuzione, con 17 milioni di clienti e una quota di mercato di oltre il 20%.



Con 7,1 milioni di clienti e 43 TWh di energia elettrica distribuita, Eletropaulo ha registrato nel 2017 ricavi complessivi per 13,17 miliardi di reais brasiliani, pari a circa 3 miliardi di euro al cambio corrente. Enel, attraverso la controllata Enel Américas, prevede di effettuare investimenti nelle reti brasiliane pari a circa 1,5 miliardi di euro tra il 2018 e il 2020.













