Enel si rafforza in Brasile e sale al 93,3% di Elettropaulo

(Teleborsa) - Enel Brasil Investimentos Sudeste, società controllata dall'italiana Enel, ha ricevuto conferma che nel periodo compreso tra il 5 giugno ed il 4 luglio 2018, gli azionisti di Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo le hanno venduto ulteriori 33.359.292 azioni di Eletropaulo, pari al 19,9% del capitale sociale, per il medesimo corrispettivo di 45,22 reais brasiliani per azione previsto per l'offerta pubblica volontaria (OPA) effettuata da Enel Sudeste per acquistare l'intero capitale della Società.



La partecipazione complessiva posseduta da Enel Sudeste aumenta quindi al 93,3% del capitale di Eletropaulo dal precedente 73,4%.



"L'annuncio, che rappresenta un risultato positivo per quest'ultima fase dell'acquisizione di Eletropaulo, segna un nuovo traguardo nella realizzazione della nostra strategia per l'America Latina" - ha dichiarato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel -. "Attraverso Enel Americas, il Gruppo continua a rafforzare la sua posizione nella regione come leader integrato nei principali mercati del continente, tra i quali il Brasile è senza dubbio il più grande. Eletropaulo è un asset di qualità, che beneficierà in misura considerevole delle nostre competenze e della nostra esperienza a livello tecnico, mentre promuoviamo la creazione di valore per tutti gli stakeholder del Gruppo, crescendo nel mercato libero e nei nuovi servizi digitali al cliente".



L'investimento di Enel Sudeste per l'acquisto di tale partecipazione complessiva ammonta a circa 7.069 milioni di reais brasiliani, pari a circa 1.571 milioni di euro al cambio corrente.



A tale ammontare si aggiunge l'importo necessario ad assolvere l'impegno di Enel Sudeste a sottoscrivere la propria quota, nonché l'eventuale inoptato, di un prossimo aumento di capitale di Eletropaulo per almeno 1.500 milioni di reais brasiliani, pari a circa 333 milioni di euro al cambio corrente. A tale ultimo riguardo che in data 26 giugno 2018 Enel Sudeste ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale di Eletropaulo pari a 900 milioni di reais brasiliani, pari a circa 200 milioni di euro al cambio corrente.

