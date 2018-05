Enel vince gara Anas: piÃ¹ sicurezza sull'autostrada E45 con Smart Tunnel

(Teleborsa) - Più sicurezza nelle gallerie lungo l'autostrada E45 in Italia attraverso l'innovativa tecnologia "Smart Tunnel".



Enel X, la divisione del Gruppo Enel, dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali in collaborazione con Alpiq InTec Italia ha vinto una gara d'appalto per un contratto triennale con Anas, concessionaria italiana di reti stradali e autostradali, per ristrutturare tutti gli impianti tecnici delle gallerie sulla rotta Orte-Cesena. Il progetto di innovazione ruota attorno al concetto di "Smart Tunnel", che si concentra sulla sicurezza degli automobilisti. Il progetto riguarderà tutti i sistemi nei tunnel: dall'illuminazione ai sistemi di prevenzione incendi, ventilazione, videosorveglianza e segnaletica, integrando sicurezza, efficienza energetica e innovazione tecnologica in un'unica soluzione.



In particolare, saranno installati sistemi di illuminazione a LED telecomandati, un sistema di monitoraggio elettronico della velocità, pannelli a messaggio variabile (VMS) con tecnologia LED, un sistema di stoccaggio dell'acqua per idranti antincendio, telecamere fisse su misura emissioni e sistemi elettrici di ultima generazione per la gestione delle comunicazioni con il centro di controllo remoto Anas.









