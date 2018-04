Energia, accordo ENEA-IEA per rafforzare il ruolo delle donne

(Teleborsa) - Rafforzare il ruolo delle donne nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie low-carbon è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione Clean Energy Education and Empowerment (C3E) che la IEA (Agenzia Internazionale dell'Energia) ha siglato con Italia, Canada, Finlandia e Svezia. A rappresentare il nostro Paese l'ENEA, che è presente nel comitato esecutivo ed è leader della task force che lavorerà alla raccolta dati e alla formulazione di indicatori per individuare le barriere che ostacolano le donne nell'accesso e nella progressione di carriera.



A livello italiano, la quota delle donne in posizioni apicali in politica e in particolare nei ministeri legati al settore energetico è aumentata rispetto agli anni '70 e '80, soprattutto nelle posizioni di viceministro e di sottosegretario, anche se siamo ancora lontani da una rappresentatività equa.



Un ulteriore dato è quello relativo al livello decisionale raggiunto dalle donne nelle Commissioni parlamentari coinvolte sui temi energetici, come Attività produttive, Ambiente, Cultura e scienze, Infrastrutture e trasporti. Attualmente le donne sono poco rappresentate nelle posizioni apicali - capo (13%) e vice capo (19%) - mentre la percentuale sale se si considera la posizione di segretario (44%) e sul totale dei membri delle commissioni (31%).









