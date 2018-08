Energia: il mercato libero slitta a luglio 2020

(Teleborsa) - Novità importanti per i consumatori italiani sul fronte dell'energia. Slitta a luglio 2020 lo stop definitivo ai mercati energetici di maggior tutela, con la conseguente totale liberalizzazione.



Lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe approvato in Commissione Affari istituzionali del Senato. Davide Crippa, sottosegretario al Mise, ha voluto sottolineare l'importanza di questi due anni di tempo che garantiranno la possibilità di poter operare la migliore scelta in materia di operatore energetico.



Il biennio sarà usato "per migliorare le condizioni per la realizzazione di un sistema competitivo" e, quindi, trasparente.

