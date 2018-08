Energia, rimbalza prezzo elettricitÃ  in Borsa (rapporto GME)

(Teleborsa) - Torna a salire il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica in Italia. Nella settimana terminata domenica 26 agosto, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica (PUN) si è attestato a 67,20 euro/MWh, in aumento del 5,2% (+3,34 euro/MWh) rispetto alla settimana precedente.



Lo comunica il GME - Gestore dei Mercati Energetici, spiegando che i volumi di energia elettrica scambiati in borsa sono saliti a 3,9 milioni di MWh (+14,2%) mentre la liquidità del mercato è salita al 72,6% (+0,3 punti percentuali).



Il prezzo medio di vendita ha oscillato tra i 65,09 euro/MWh del Sud e gli 82,21 euro/MWh della Sicilia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA