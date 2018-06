Energica Motor Company, nuovo semestre da record

(Teleborsa) - Fatturato di 5 volte superiore rispetto a quello del primo semestre del 2017 per Energica Motor Company. Ad oggi è già ben oltre il doppio rispetto all'intero esercizio precedente.

Il nuovo dato arriva in piena stagione motociclistica e a metà del calendario MotoGP in cui Energica è coinvolta con i demo lap di Ego Corsa, la racebike elettrica protagonista assoluta del prossimo FIM Enel MotoE World Cup.



"In queste ultime settimane abbiamo ulteriormente migliorato il trend dei primi mesi 2017: un risultato davvero da record che va ben oltre le nostre aspettative sul primo trimestre 2018.", afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company S.p.A.

"Il risultato è stato raggiunto grazie all'impegno straordinario di tutto il team Energica che ha saputo portare sul mercato un terzo prodotto innovativo a marchio Energica – la old-school elettrica Eva EsseEsse9 – e che continua l'importante lavoro di Ricerca e Sviluppo che ci contraddistingue".

"L'expertise raggiunta ha giocato un ruolo chiave nel coinvolgimento nel progetto MotoE e l'elevata domanda dei clienti finali conferma che abbiamo intrapreso la giusta strada per poterci affermare come brand leader di moto elettriche".

