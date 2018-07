Energica Motor corre sul circuito di Piazza Affari

(Teleborsa) - Grande giornata per Energica Motor Company, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,28%.



Nei giorni scorsi, la società ha siglato un nuovo accordo in Italia, a Verona presso Fabbris Moto, che diventa il primo centro assistenza Energica nell'area del nord-est. La nota officina veronese sarà un punto service per tutti i clienti Energica ed un centro espositivo

dei prodotti della Società.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Energica Motor Company evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Aim Italia. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Energica Motor Company rispetto all'indice.



La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 4,607 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 4,107. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,813.

