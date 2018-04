Energica Motor sigla nuovo accordo commerciale in Texas

(Teleborsa) - Energica Motor Company ha siglato un nuovo accordo commerciale sul territorio statunitense: le moto elettriche italiane saranno disponibili in Texas, presso AF1 Racing, uno dei maggiori concessionari moto presente negli Stati Uniti.



Grazie all'ingresso di questo nuovo partner commerciale la Società raggiunge il secondo mercato americano per il settore due ruote dopo la California. Le moto Energica saranno in vendita nello showroom AF1 Racing di Austin.



"Secondo un nuovo report di Environment Texas entro il 2030 saranno oltre 170.000 i veicoli plug-in sulle strade del Texas" - dichiara Stefano Benatti, CEO di Energica Motor Company -. "La nostra azienda ha investito nel mercato americano fin dall'inizio: dopo California e Texas continueremo il nostro impegno per poter aggiungere altri stati alla nostra rete vendita".

