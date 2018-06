Enervit firma accordo sul Patent Box: "impatto significativo" su 2018

(Teleborsa) - Enervit ha firmato l'accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'agevolazione fiscale del Patent Box per i marchi propri aziendali ed in particolare Enervit ed EnerZona.



Il Patent Box consente l'esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall'utilizzo diretto dei marchi propri nella misura del 30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% per il triennio 2017-2019.



Il beneficio fiscale per l'esercizio 2018, che sarà determinato con i predetti criteri al quadriennio 2015-2018, è stimato da Enervit di "impatto significativo" sulla redditività netta del Gruppo.



Il bilancio d'esercizio 2019 recepirà invece il beneficio fiscale relativo all'ultimo anno oggetto di accordo.

