ENI al rialzo dopo accordo con SONATRACH

(Teleborsa) - Buona la performance di ENI a Piazza Affari che mostra un rialzo dell'1,28%.



A dare linfa al titolo, la notizia che il Gruppo del cane a sei zampe ha firmato accordi con SONATRACH per ampliare il partenariato per rafforzare l'integrazione con la società algerina nelle attività operate congiuntamente nel Paese.



La tendenza di breve di ENI è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,71 euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,88.







(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)





















