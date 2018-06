Eni, allo studio con INA interconnessione trasporto gas tra Italia e Croazia

(Teleborsa) - Eni e la società Croata INA insieme per il trasporto del gas naturale. Il cane a sei zampe e INDUSTRIJA NAFTE hanno firmato un accordo di cooperazione bilaterale (Memorandum of Understanding) per valutare l'opportunità di realizzare una interconnessione tra Italia e Croazia per il trasporto del gas naturale.



L'iniziativa mira a fare leva sull'infrastruttura esistente, oggi deputata alla produzione offshore di gas nell'alto mar Adriatico, per realizzare un'interconnessione per il trasporto di gas tra i due Paesi.



L'interconnessione consentirà di aumentare il grado di integrazione, sicurezza degli approvvigionamenti, competitività e sostenibilità del mercato croato, ma anche di quello italiano data la natura bidirezionale dell'infrastruttura.



Inoltre, lo sviluppo di questa iniziativa contribuirà a consolidare la posizione dell'Italia come hub del gas in Europa.





